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В России предложили создать Евразийский кинофестиваль
Создать Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «ИнтерВидение» предложила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Правительства России.
Также глава ведомства рассказала о международных российских проектах. Так, на конкурс Чайковского подали заявки из 41 страны, в Московском международном кинофестивале приняли участие 38 стран, в театральном фестивале имени Чехова – 13, в цирковом фестивале «Без границ» – 16.
Спикер подчеркнула, что РФ всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских отношений с соседями и партнерами. Она отметила, что многонациональная культура России открыта для всего мира.
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