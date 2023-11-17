В России предложили создать Евразийский кинофестиваль

Создать Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «ИнтерВидение» предложила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Правительства России.

Также глава ведомства рассказала о международных российских проектах. Так, на конкурс Чайковского подали заявки из 41 страны, в Московском международном кинофестивале приняли участие 38 стран, в театральном фестивале имени Чехова – 13, в цирковом фестивале «Без границ» – 16.

Спикер подчеркнула, что РФ всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских отношений с соседями и партнерами. Она отметила, что многонациональная культура России открыта для всего мира.