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Общество 22 февраля 2025 09:24

В России предложили создать департамент для борьбы с одиночеством

В России предложили создать департамент для борьбы с одиночеством
Фото: © «Татар-информ»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать в структуре ведомства департамент, который бы занимался проблемой одиночества. Об этом сообщает RT.

Чернышов аргументировал свою инициативу тем, что одиночество является ключевым фактором, способствующим развитию широкого спектра психологических и физиологических заболеваний. Это в том числе депрессии, сердечно-сосудистые заболевания и снижение общего качества жизни.

«Одиночество – одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне», – говорится в обращении.

По мнению вице-спикера, департамент мог бы заниматься координацией профилактических программ, оказывать поддержку региональным органам здравоохранения и активно сотрудничать с общественными организациями, специализирующимися на помощи людям, страдающим от одиночества.

#психологическая помощь #Госдума #минздрав рф
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