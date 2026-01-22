В России предложили сократить число документов при проверке водителей на опьянение

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает уменьшение числа процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что на оформление одного документа, например протокола об отстранении от управления, уходит около пяти минут.

«Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции», – говорится в документе.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудники полиции обязаны составлять от трех до пяти документов: протокол об отстранении, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Законопроект предлагает сделать протокол об отстранении необязательным: полицейские смогут либо оформлять отдельный документ, либо проставлять отметку об отстранении в одном из других протоколов. Также предлагается разрешить вместо протокола о задержании транспортного средства делать запись в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела об административном правонарушении.