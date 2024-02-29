В России предложили сделать внутренние цены независимыми от мировых рынков

В России предложили сделать внутренние цены независимыми, отвязав их от индикаторов на мировых товарных рынках. Проект закона приняли в первом чтении 28 февраля в Госдуме.

Как уточнили парламентарии, сейчас цены внутри РФ часто базируют на индикаторах заграничного рынка. Как следствие, цена на те или иные товары, услуги может расти только из-за увеличения общемировой цены, пишет «Парламентская газета».

В законопроекте же предлагается «отвязать» такую особенность: то есть изменение цен на товар на мировых товарных рынках, находящихся за пределами России, не должны учитывать при определении цены товара, факта согласованных действий хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

Зампредседателя Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности, один из авторов поправок Александр Савин сообщил, что ФАС сможет давать хозяйствующим субъектам предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, при получении информации о возможном нарушении из любых доступных источников. То есть, антимонопольная служба должна будет наносить профилактический визит.

Законопроект также корректирует понятие «хозяйствующий субъект» — к таковым хотят отнести самозанятых. По закону хозсубъектам могут предоставить государственные или муниципальные меры поддержки.