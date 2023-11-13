В России предложили разрешить продавать пиво и сидр на разлив только в ресторанах

В Госдуму внесли закон, разрешающий продавать пиво и сидр на разлив только ресторанам и буфетам.

По словам парламентариев, сейчас в российских регионах некоторые организации под видом «общепита» круглосуточно продают алкоголь на розлив. Тем самым, считают депутаты, они способствуют нарушению вечером и ночью общественного порядка.

Если предлагаемый проект одобрят, то заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах, больше не смогут продавать на разлив пиво, сидр, пуаре, медовуху. Такое право останется только у ресторанов, баров, кафе и буфетов.