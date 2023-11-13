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В России предложили разрешить продавать пиво и сидр на разлив только в ресторанах
В Госдуму внесли закон, разрешающий продавать пиво и сидр на разлив только ресторанам и буфетам.
По словам парламентариев, сейчас в российских регионах некоторые организации под видом «общепита» круглосуточно продают алкоголь на розлив. Тем самым, считают депутаты, они способствуют нарушению вечером и ночью общественного порядка.
Если предлагаемый проект одобрят, то заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах, больше не смогут продавать на разлив пиво, сидр, пуаре, медовуху. Такое право останется только у ресторанов, баров, кафе и буфетов.
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