В России предложили проверять у психиатра желающих купить бойцовую собаку

В России предложили ввести обязательный медицинский осмотр у врача-психиатра для лиц, решивших приобрести собаку бойцовой породы. Соответствующее обращение Премьер-министру страны Михаилу Мишустину направил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, передает RT.

По словам специалиста, растет число случаев натравливания собак на людей, что требует новых мер. Федеральный закон прямо запрещает натравливание на людей, но достаточно часто хозяева используют собак бойцовых пород в конфликтных ситуациях.

При этом мотивами совершения противоправных деяний выступают хулиганство, устрашение и умысел на причинение телесных повреждений оппонентам, уточнил юрист.

В этом контексте Соловьев убежден в необходимости ввести обязательный медосмотр у врача-психиатра для лиц, решивших приобрести собаку бойцовой породы, – «по аналогии с получением разрешения на приобретение и владение охотничьим или гражданским оружием самообороны сроком на пять лет».

Если инициативу будет решено воплотить в жизнь, уполномоченный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения может разработать критерии подобного медицинского тестирования, а также бланк врачебного заключения.

Чтобы норма успешно работала, целесообразно предусмотреть административную ответственность как за продажу собаки бойцовой породы лицу, не имеющему соответствующего медицинского заключения, так и за ее приобретение вне установленного порядка, подчеркнул эксперт.