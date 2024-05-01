В России предложили повысить текущий МРОТ на 55% - до 30 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей. Напомним, с 1 января 2024 года «минималка» для россиян составляет 19 242 рубля. Причем относительно 2022-го МРОТ вырос на 18,5%.

Однако глава комитета по труду Ярослав Нилов, подготовивший проект об увеличении минимальной оплаты труда, считает, что повышение МРОТ поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введенных санкций. Законопроект в случае одобрения может быть внесен в закон «О минимальном размере оплаты труда», пишет газета «Известия».

Нилов сказал, что в санкционных условиях власти должны кардинально пересмотреть политику насчет доходов россиян. Первое, что нужно сделать – это установить МРОТ, который обеспечит приемлемый уровень жизни работника и его детей. Согласно пояснительной записке, МРОТ на уровне 30-тыс. рублей предлагается установить уже с 1 января 2025-го.

Автор законопроекта подчеркнул, что из-за низкого МРОТ в России снижается спрос, замедляется рост ВВП и образуется так называемый «теневой сегмент экономики», а также усиливается социальная напряженность.