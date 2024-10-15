В России предложили повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди

В России предложили повысить с 1 января 2025-го минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия крепостью выше 28%. Данный законопроект разработан Минфином РФ и опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Решение о повышении хотят принять из-за инфляции, удорожания производства, логистики и увеличения ставок акциза на алкоголь. Напомним, для напитков с объемной долей этилового спирта выше 18% акциз повысили до 673 рублей за 1 литр безводного этилового спирта (+30 рублей).

Как предложил Минфин, минимальную розничную цену водки хотят поднять до 349 рублей за 0,5 литра, бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов - до 472 рублей, коньяка - до 651 рубля за 0,5 литра.

В министерстве отметили, что производители не понесут убытков при повышении МРЦ на данные виды алкоголя, а вот, если минимальные розничные цены оставить «старыми», то в 2025-м отрасль понесет убыток в 39 млрд рублей только по водке эконом сегмента.

Напомним, последний раз МРЦ индексировали в этом году 1 июля: на водку – до 299 рублей за 0,5 л, на коньяк - до 556 рублей, на бренди - до 403 рублей.