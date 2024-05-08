В России предложили освободить доходы малоимущих от уплаты НДФЛ

Правительство РФ и промышленники с вместе с профсоюзами предложили освободить малоимущих от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ), пишет РБК.

Уточняется, что соответствующий пункт прописан в соглашении о сотрудничестве, подписанном в Минтруда, в РСПП (российский союз промышленников и предпринимателей) и ФНПР (федерация независимых профсоюзов России). В этом пункте предполагается провести в РФ «эффективную налоговую политику», которая сможет устранить «социальное и экономическое неравенства».

Стороны, в свою очередь, обязаны работать над установлением «не облагаемого НДФЛ минимума доходов в размере прожиточного минимума». Как сказал вице-президент РСПП Федор Прокопов, в дальнейшем хотят рассмотреть этот вопрос в рамках комиссии по социально-трудовым отношениям.

Напомним, в России малоимущими признают те семьи, чей средний доход на одного человека ниже уровня прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. По словам налогового консультанта Вадима Зарипова, если взимать налоги с прожиточного минимума, то такие действия приведут к снижению и так малых доходов граждан. В связи с этим, он считает целесообразным освободить доходы на уровне прожиточного минимума от НДФЛ.