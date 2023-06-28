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В России предложили ограничить наценку на отечественные автомобили
Необходимо увязать конечную стоимость отечественных автомобилей со стоимостью производителей. Размер максимальной надбавки при этом не должен превышать 15%. С такой инициативой к Премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, сообщают «Известия».
«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров», — объяснил руководитель объединения Павел Шапкин.
Он напомнил, что подобные практики развиты за рубежом, в России же, к примеру, такой механизм уже распространяется на табачную продукцию. В результате максимальная цена на пачку сигарет указана в Налоговом кодексе РФ.
Повышению стоимости отечественных авто, указан Шапкин, способствуют в том числе высокие ставки кредитов на их приобретение, недостоверная реклама, касающаяся цен, навязанные услуги и несколько видов страховок. Вкупе это делает машины в два раза дороже первоначальной цены, что и усложняет сбыт, и негативно влияет на производство.
По данным Росстата, средняя стоимость новых отечественных легковушек в мае 2023 года составила 944,6 тыс. рублей — на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.
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