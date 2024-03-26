В России предложили ограничить до двух лет срок заключения договоров с мигрантами

В Министерстве труда России предложили ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами в порядке целевого организованного набора.

Согласно проекту закона, работодатель имеет право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся в России иностранцев в возрасте от 18 лет. При этом у такого гражданина должно иметься разрешение на работу, выданное в соответствии с настоящей статьей.

«Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года», - приводит ТАСС текст из документа.

В проекте отмечают, что привлекать мигрантов в порядке целевого оргнабора – это приоритетный механизм в рамках осуществления их трудовой деятельности. Кроме того, разрешение на работу такому мигранту оформят без учета квот.

Если работодатель досрочно расторгнет договор с иностранным работником в рамках оргнабора, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней или заключить трудовой договор с новым работодателем в рамках целевого оргнабора.

Также мигрант, получивший разрешение на работу в порядке целевого оргнабора, обязан в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства России.