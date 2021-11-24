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Общество
24 ноября 2021  11:34

В России предложили объединить основные документы гражданина в один

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя главу Кабмина Михаила Мишустина инициатор отметил, что в результате технического прогресса внешний вид документов граждан постоянно менял форму и облик. По его словам, сегодня мы подошли к «символической, эпохальной черте». 

«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов», — сказал Петров.

Он посчитал, что новация позволит повысить удобство пользования документами для граждан и создаст мощную базу для совершенствования государственного документооборота и схемы учета в России.

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