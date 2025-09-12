news_header_top
Общество 12 сентября 2025 14:16

В Общественной палате России предложили награждать учителей жильем

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил выдавать жилье учителям с 25-летним стажем, поскольку среди педагогов сейчас остро стоит жилищный вопрос. Таким мнением депутат поделился с ТАСС.

При этом, по словам Гриба, об опыте работы, которого будет достаточно для получения жилья, можно будет дискутировать. Одним из дополнительных плюсов такого предложения, по мнению замсекретаря ОП, является еще и повышение престижа профессии преподавателя.

В настоящее время педагоги уже имеют определенные льготы. Например, существуют программы облегченного кредитования для педагогов, право на предоставление жилья по договору социального найма вне очереди, субсидии на оплату коммунальных услуг и прочее. Вопрос помощи работникам этой профессии очень часто поднимается в Правительстве РФ.

#учителя #жилье #молодые учителя #Трудовой стаж
