В России предложили «миниатюрные» тары для нефтепродуктов

Ученые Омского технического университета разработали новую, оригинальную конструкцию тары для хранения и перевозки нефтепродуктов. В новых бочках смогут перевозить на 60% больше нефти одновременно, чем было раньше. Также емкость можно будет утилизировать, преобразовав в тепло и электроэнергию.

Как сообщили в пресс-службе вуза, объем бочек — 5, 10 и 20 литров. За счет таких маленьких объемов на один поддон поместят 72 тары, а общий перевозимый груз составит 640 литров. Для сравнения: ранее на один поддон помещали две бочки, в которых перевозили 400 литров нефтепродуктов.

Цель разработки — повысить эффективность перевозки нефтепродуктов в Арктику. Отметим, что такую транспортировку реализуют в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и национального проекта «Наука и университеты».

Тару хотят делать из полимерного композиционного материала на основе полиэтилена, который ученые уже разработали.

Разработчики подчеркнули, что «миниатюрные» тары сделают транспортировку нефти удобнее и легче для людей, а также расширят перечень одновременной транспортировки разных жидкостей: на один поддон уместятся и тары с бензином, и тары с маслом, и бочки с другими материалами.