В России предложили изменить порядок предоставления потребительских кредитов

Российские банки хотят обязать при выдаче потребительских кредитов выяснять цель получения займов и проверять, что человек берет его по собственной воле, а не под давлением. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин уже подготовил такой законопроект, пишет ТАСС. Цель инициативы – бороться с телефонными мошенниками. При этом, если банк не будет соблюдать эти правила, то договор признают недействительным.

Уточняется, что еще одно требование к банкам при выдачи таких займов: разъяснить заемщику последствия заключения договора займа под влиянием насилия, угрозы, обмана или на крайне невыгодных условиях. Дополнения хотят внести в закон «О потребительском кредите».

Спикер также добавил, что банки обяжут записывать в аудио-формате разговор с клиентом. Определять, был ли заемщик под давлением при заключении договора, будут как раз по записям. Также по записи проверят и банк – соблюдал ли он требования, выдавая заемные средства.

В тексте документа пишут, что в случае невыполнения кредитной организацией этих правил, договор о займе признается недействительным, а заемщик освобождается от обязанности возвращать денежные средства.

Как рассказал Шейкин, тему телефонного мошенничества обсуждают на множестве площадок. В результате власти решили жестче контролировать банки. Шейкин объяснил, что кредитные организации, стараются дать кредит «максимально всем», а порой даже навязывают услуги. Предлагаемый законопроект должен пресечь подобное.