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Общество 25 ноября 2024 13:46

В России предложили индексировать размер маткапитала каждый квартал

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Российскому правительству направили на отзыв проект закона, который предлагает индексировать маткапитал каждый квартал. Поправки хотят внести в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».

Как пояснили инициаторы законопроекта, на данный момент размер материнского капитала индексируют один раз в год, поэтому сумма, положенная от государства, не соответствует темпу роста потребительских цен на товары и услуги, то есть теряет свою покупательскую способность. Особенно «обесценивание» маткапитала заметно в третьем и четвертом кварталах года, цитирует разработчиков документа ТАСС.

Авторы также подчеркнули, что в России за последнее время выросли не только цены на недвижимость, но и ставки по ипотекам и другим займам. В свою очередь, цель маткапитала - поддержать семьи и стимулировать рождаемость, но из-за роста цен эффективность данного вида поддержки теряется, отметили они.

В связи с этим инициаторы предложили повышать размер маткапитала каждый квартал. Такая мера поможет своевременно учитывать рост цен на товары и услуги и сохранять покупательную способность материнского капитала в течение года.

#маткапитал #индексация #законопроект
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