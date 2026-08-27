В России предложили бойцам СВО провожать детей сослуживцев в школу

Член экспертного совета комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Павлова и член Общественной палаты РФ Наталья Грушевская выдвинули инициативу в День знаний – привлечь участников СВО, находящихся в тылу, в отпуске или комиссованных, в качестве сопровождающих в школу для детей из семей защитников Отечества – тех, чьи близкие сейчас на передовой, в госпиталях или погибли.

«1 сентября дети, младшие братишки и сестренки, племянники и племянницы участников специальной военной операции пойдут в школу, возможно, кто-то из них в первый раз – в первый класс. И мы хотим, чтобы этот праздник они разделили с бойцами, которые, надев свои боевые награды, смогут сопроводить школьника на торжественную линейку – за тех, кто сейчас на передовой, выздоравливает в госпиталях, за своих погибших друзей. Тем самым ребенок в День знаний получит первый и главный урок в начале своей жизни: он не один, всегда есть человек, на которого можно положиться, кто в важный момент встанет рядом», – пояснила суть инициативы Ольга Павлова.

Региональным общественным палатам, советам ветеранов, фонду «Защитники Отечества», «Боевому братству» и другим профильным организациям предлагается содействовать в установлении контакта между участниками СВО и семьями, чтобы договориться о сопровождении ребенка в школу.

Идея реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Путина о привлечении участников СВО к воспитательной работе с молодежью и направлена также на поддержку семей военнослужащих.