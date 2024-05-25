В России предлагают «заморозить» проценты по ипотеке для бойцов СВО

В России планируют расширить льготы для участников специальной военной операции. К примеру, предлагается «заморозить» для них проценты по ипотеке, уточнить правила выделения земельных участков. Соответствующий доклад Президенту России Владимиру Путину направила рабочая группа по СВО, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

Как написал в своем телеграм-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, имеются вопросы в части безвозмездного получения от государства земельных участков. Проблемы могут возникнуть, к примеру, если боец воспитывался в многодетной семье.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», — объяснил он.

Кроме того, считают участники группы, необходимо добиться освобождения военнослужащих от уплаты процентов по ипотеке. В настоящее время «заморозка» процентной ставки на время «каникул» по этому виду кредитов не предусмотрена.

Еще одно предложение касается отмены госпошлины для ветеранов боевых действий из числа участников СВО при регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя. «Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов», — уверен Андрей Турчак.

Кроме того, возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии должны получить ополченцы Луганской и Донецкой народных республик, которые были демобилизованы по ранению до 2022 года.

«Многие из них считаются покинувшими службу из-за „общего заболевания“. Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот», — пояснил глава рабочей группы.

Ополченцам, получившим государственные награды ЛДНР до 2022 года, необходимо предоставить статус ветерана труда. В настоящее время звание присваивается только с учетом орденом и медалей Советского Союза или Российской Федерации.

Помимо этого, в документе указаны предложения относительно упрощенной процедуры получения гражданства иностранцами, получившими статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ; включения в национальный проект по предпринимательству обучающих программ для ветеранов СВО.

Координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева подчеркнула, что в республике оказывается вся необходимая помощь для военнослужащих и их семей. Предоставляется поддержка как федерального, так и регионального уровня.

«Члены семей военнослужащих освобождены от платы за посещение пришкольного лагеря, имеют право бесплатного проезда на общественном транспорте на муниципальных и междугородних маршрутах и другие», — привела примеры она.

Помимо этого, татарстанские участники СВО освобождены от транспортного и имущественного налогов, для многодетных бойцов предусмотрена упрощенная процедура предоставления земельного участка. Дополнительную поддержку своим сотрудникам оказывают предприятия и организации.

«После возвращения из зоны боевых действий военнослужащим также обеспечивают полную социальную и медицинскую реабилитацию», — продолжила Набиева.

Она напомнила, что в летний период особое внимание вновь будет уделено отдыху и оздоровлению детей, в частности из семей участников СВО. Так, к примеру, Минмолодежи РТ предоставит детям мобилизованных путевки на оздоровительный отдых.

Внимание этому вопросу уделялось и в 2023 году. Так, при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, на безвозмездной основе отдохнули свыше 3,5 тыс. детей мобилизованных татарстанцев, а также около 900 ребят из подшефных республике Лисичанска и Рубежного.

По подсчетам Набиевой, в 2024 году такая возможность будет предоставлена свыше 2 тыс. детей участников спецоперации.

«Для нас самое главное сегодня, чтобы семьи наших защитников не оставалась без внимания, чувствовали всестороннюю поддержку со стороны государства, — сказала Набиева. — В республике эффективно работает филиал фонда „Защитники Отечества“, налажено взаимодействие всех органов власти, большая работа ведется на местах органами местного самоуправления. Таким образом, работа сегодня проводится повсеместно — в каждом муниципальном образовании нашей республики».

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента России Владимира Путина. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди предложенных ими и уже вступивших в силу инициатив в том числе прекращение кредитных обязательств погибших либо получивших инвалидность участников СВО, в том числе возникших из договоров поручительства. Также право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.