В России предлагают ввести штрафы до полумиллиона рублей за травлю в школе и в Сети

Депутаты Государственной Думы ЛДПР разработали законопроект, предполагающий введение штрафов за буллинг и кибербуллинг в размере до 500 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжении которой имеется текст документа.

В случае принятия разработанной парламентариями новеллы КОАП РФ пополнится новым составом правонарушений под названием «травля». Это позволит ввести административную ответственность за буллинг и кибербуллинг.

Издание отмечает, что травлей будет считаться «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», включая его публичную дискредитацию в интернете. Инициатива направлена на защиту не только детей, но и взрослых, которые могут столкнуться с травлей на работе. Если обидчиком окажется лицо младше 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны.

Для физических лиц штраф за травлю составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 500 тыс., а для должностных – от 100 тыс. до 200 тыс.

«Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву. Мы считаем, что профилактических мер здесь недостаточно – нужно наказывать киберподонков рублем. Причем существенно, чтобы этим тварям неповадно было лить виртуальную грязь на людей», – выразил уверенность председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

На данный момент КоАП РФ предусмотрены штрафы только за оскорбление – единоразовое унижение чести и достоинства человека, тогда как буллинг подразумевает неоднократные издевательства. Если закон будет принят, родители ребенка, которого травят на протяжении долгого времени, смогут написать заявление в местную прокуратуру. Им придется указать все факты, которые доказывают, что ребенок подвергался систематическим издевательствам.

Травлей будут считаться регулярные устные и письменные оскорбления, в том числе в интернете, а также плевки, пощечины и неприличные жесты. В качестве доказательств предполагается рассматривать показания очевидцев, уточнили авторы идеи.

Однако на практике родители могут столкнуться с рядом проблем, пытаясь доказать факт регулярной травли, прокомментировала законопроект управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Дело в том, что собрать сведения о неоднократных унижениях не всегда возможно – нередко это зависит от личных оценок участников конфликта. К тому же вряд ли родители массово начнут подавать заявления в прокуратуру, добавила специалист.