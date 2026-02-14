news_header_top
Общество 14 февраля 2026 12:35

В России предлагают присвоить каждому врачу QR-код, подтверждающий квалификацию

В Общественной палате РФ предложили присвоить каждому врачу и медсестре персональный QR-код, который позволить подтверждать подлинность диплома и специализацию медика на официальном сайте Минздрава. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил председатель комитета Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Сергей Федосов, это поможет бороться с лжеврачами, в том числе блогерами-целителями в интернете, которые выдают себя за медиков, а также повысит качество медпомощи.

«Лица, которые не являются докторами, не смогут ее оказывать под предлогом, что они врачи… Эта проблема встречается гораздо чаще, чем кажется, даже в тяжелых отраслях, таких как хирургия, травматология. В стоматологии и косметологии это, к сожалению, повальная практика», – пояснил Федосов.

Предложение будет направлено в Минздрав для рассмотрения, следующим шагом может стать введение ответственности за принятие на работу лиц с фальшивыми врачебными дипломами.

#врачи #qr-код #минздрав россии
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

