В России появятся 12 флагманских школ с передовыми технологиями обучения

Как минимум 12 флагманских школ планируют создать до 2030 года во всех федеральных округах России. На эти цели будет выделено не менее 38 млрд рублей. Об этом стало известно на выставке-форуме «Россия».

В таких школах будут применяться передовые технологии в инфраструктуре и обучении. Работа по их созданию ведется в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

Помимо этого, в регионах, в которых наблюдается нехватка мест в школах, построят 150 новых образовательных учреждений. На их создание предусмотрено 210 млрд рублей.

Еще свыше 317 млрд рублей будут направлены на капитальный ремонт школ. Как планировалось ранее, до 2026 года в стране обновят 7,3 тысячи образовательных учреждений. Выделенные средства позволят провести ремонт еще 9,5 тысячи объектов в период с 2025 по 2030 год.

«После послания Федеральному Собранию мы вместе с регионами, учителями обсуждаем, как реализовать на практике те посылы, о которых сказал Президент. В послании большое внимание было уделено вопросам образования», — заметил в своем выступлении глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что по поручению главы государства в России формируются три новых национальных проекта, которые связаны с образовательной сферой: «Семья», «Кадры» и «Молодежь и дети».