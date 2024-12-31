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Общество 31 декабря 2024 12:41

В России появится справочник по национальным проектам

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В России будет выпущен справочник по национальным проектам. В нем раскроют их цели, задачи и показатели. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Разработкой издания займутся Национальный центр «Россия» и Правительство.

Ожидается, что подготовка завершится к 1 мая 2025 года.

#нацпроекты #национальные проекты
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