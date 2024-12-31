В России появится справочник по национальным проектам

В России будет выпущен справочник по национальным проектам. В нем раскроют их цели, задачи и показатели. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Разработкой издания займутся Национальный центр «Россия» и Правительство.

Ожидается, что подготовка завершится к 1 мая 2025 года.