В России появится система отслеживания пестицидов и агрохимикатов

В России начнет работать система отслеживания пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», которую сейчас тестирует Россельхознадзор. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Сейчас на этой платформе уже зарегистрировано более 200 тыс. объектов, где используются вредные вещества. На ней также предусмотрена возможность оформления производственных и транспортных сертификатов.

В дальнейшем в системе планируется собирать все сведения о пестицидах и агрохимикатах, данные об операциях, связанных с их применением, информацию об индивидуальных предпринимателях и организациях, которые производят, перевозят и хранят эти вещества, а также кадастровые номера участков, где применяются химикаты, и даты проведения работ.

Кроме того, сервис будет предоставлять актуальную информацию о действующем веществе, его обезвреживании и утилизации. Вместе с тем случаи использования этих веществ россиянами для личных целей система фиксировать не будет.