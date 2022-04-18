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Экономика
18 апреля 2022  15:00

В России появится система оптовых продовольственных рынков

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В России появится система оптовых продовольственных рынков. Концепция на сегодня уже утверждена, Правительство готовит законодательную базу. Об этом сообщил на совещании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих. Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — приводятся слова Премьера в телеграм-канале Кабмина. 

Ранее Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей на 2022 год увеличение выпуска и поставок качественных продуктов питания, доступных по цене. Созданная система позволит увеличить поставки, а у сельхозпроизводителей появится возможность сбывать продукцию ближе к потребителю.

#Михаил Мишустин
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