В России появится система оптовых продовольственных рынков. Концепция на сегодня уже утверждена, Правительство готовит законодательную базу. Об этом сообщил на совещании Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих. Ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — приводятся слова Премьера в телеграм-канале Кабмина.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей на 2022 год увеличение выпуска и поставок качественных продуктов питания, доступных по цене. Созданная система позволит увеличить поставки, а у сельхозпроизводителей появится возможность сбывать продукцию ближе к потребителю.