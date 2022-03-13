Белый дом заявил, что американских военных не отправят на Украину

Военнослужащие США не будут задействованы в боевых операциях на Украине, также нет планов по их направлению в эту страну. Об этом со ссылкой на помощника Президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщают «Известия».

«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — подчеркнул он.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью военнослужащих РФ станет защита мирного населения, которое подвергается геноциду со стороны киевских властей.