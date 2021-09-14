В России появится рейтинг реализации мусорной реформы среди регионов

По поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Минприроды РФ совместно с компанией «Российский экологический оператор» подготовит критерии оценки для создания рейтинга по реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) среди регионов России, сообщает ТАСС.

По словам Абрамченко, это позволит определить, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать дополнительные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Вице-премьер РФ считает, что в перечень критериев должны быть включены, в первую очередь, эффективная работа региональных операторов и снижение количества жалоб местных жителей.

«Методика позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования. В числе критериев эффективности должны быть бесперебойная работа операторов, снижение жалоб граждан, охват раздельным сбором отходов», — отметила она.

Реформа отрасли обращения с отходами в России началась 1 января 2019 года. К 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов.