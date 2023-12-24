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В России появится профессиональный праздник сотрудников Росреестра
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В России появится новый профессиональный праздник — День работника органов госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, в течение месяца Росреестр примет соответствующий нормативный правовой акт. В качестве праздничной даты предлагается 25 декабря — именно в этот день в 2008 году было образовано ведомство.
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