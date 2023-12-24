news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 декабря 2023 18:27

В России появится профессиональный праздник сотрудников Росреестра

Скопировать ссылку

В России появится новый профессиональный праздник — День работника органов госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в течение месяца Росреестр примет соответствующий нормативный правовой акт. В качестве праздничной даты предлагается 25 декабря — именно в этот день в 2008 году было образовано ведомство.

#росреестр #праздник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100