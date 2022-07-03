В России появится первая интерактивная карта экологических гербов регионов

Неправительственный экологический фонд имени Вернадского приглашает татарстанцев принять участие во всероссийском конкурсе «Экологический герб: знать, чтобы сохранить».

«Цель [проекта] — создать первую в Российской Федерации интерактивную карту экологических гербов субъектов и населенных пунктов», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участником может стать любой желающий старше 7 лет. Им нужно определить уникальные природные объекты региона и зафиксировать их в виде экологических гербов, таким образом показав самобытность и хрупкость природы родного края.

Заявки принимаются до 31 июля, итоги будут подведены до 31 августа. Все участники получат сертификаты, а победителей наградят памятными призами и дипломами.

Более подробно о конкурсе можно узнать по ссылке.