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Экономика
3 июля 2022  01:47

В России появится первая интерактивная карта экологических гербов регионов

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Неправительственный экологический фонд имени Вернадского приглашает татарстанцев принять участие во всероссийском конкурсе «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». 

«Цель [проекта] — создать первую в Российской Федерации интерактивную карту экологических гербов субъектов и населенных пунктов», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участником может стать любой желающий старше 7 лет. Им нужно определить уникальные природные объекты региона и зафиксировать их в виде экологических гербов, таким образом показав самобытность и хрупкость природы родного края.

Заявки принимаются до 31 июля, итоги будут подведены до 31 августа. Все участники получат сертификаты, а победителей наградят памятными призами и дипломами.

Более подробно о конкурсе можно узнать по ссылке.

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