В России появится открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

Сегодня Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

После вступления новеллы в силу в реестр будут включать информацию о должниках по алиментам, против которых возбуждены административные или уголовные дела за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о лицах, объявленных из-за этого в розыск судебными приставами.

При этом для получения актуальной информации о трудоустройстве должников по алиментам Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать с помощью единой электронной системы с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заметил, что «открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка».

Спикер ГД уточнил, что должника будут оповещать о внесении в реестр в течение суток. После включения неплательщика алиментов в черный список информация о нем продолжит оставаться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.