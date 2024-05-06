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В России появится открытый реестр злостных неплательщиков алиментов
Сегодня Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о создании открытого реестра злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.
После вступления новеллы в силу в реестр будут включать информацию о должниках по алиментам, против которых возбуждены административные или уголовные дела за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о лицах, объявленных из-за этого в розыск судебными приставами.
При этом для получения актуальной информации о трудоустройстве должников по алиментам Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать с помощью единой электронной системы с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заметил, что «открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка».
Спикер ГД уточнил, что должника будут оповещать о внесении в реестр в течение суток. После включения неплательщика алиментов в черный список информация о нем продолжит оставаться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
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