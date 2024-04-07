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В России появится новый профессиональный праздник
В первое воскресенье сентября в России начнут отмечать День работника электронной промышленности. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.
С предложением установить новый профессиональный праздник в Правительство обратился президент РАН Геннадий Красников. Также инициатива получила поддержку от участников отрасли.
«Электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек», — говорится в пояснительной записке к документу.
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