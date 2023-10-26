В России появится новый нацпроект по развитию космической сферы — поручение Путина

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину разработать новый нацпроект по развитию космической сферы. Об этом он заявил на совещании, которое прошло на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.

«Прошу Правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной, суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. При разработке такого проекта важно максимально конкретизировать цели, обозначить четкие задачи, решаемые с помощью Космоса, параметры космических услуг, предоставляемых потребителям, выстроить понятные, отвечающие вызовам времени правила, современную нормативно-правовую базу, снизить регуляторные барьеры», – сказал глава государства.

Путин отметил, что такой комплексный механизм, как нацпроект, существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию нового сектора, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития и позволяет собрать уникальные компетенции научных, инженерных школ и ресурсы государства и частного бизнеса.