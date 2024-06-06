news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 июня 2024 17:18

В России появится новый федеральный округ с Крымом и новыми регионами

Скопировать ссылку

Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, создадут в ближайшее время. Об этом во время ПМЭФ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, создание нового федерального округа позволит усилить коммуникацию между новыми регионами и федеральным центром.

«Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел», – сказал Балицкий.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2