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В России появится новый федеральный округ с Крымом и новыми регионами
Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, создадут в ближайшее время. Об этом во время ПМЭФ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
По его словам, создание нового федерального округа позволит усилить коммуникацию между новыми регионами и федеральным центром.
«Могу сказать, что этот вопрос для меня, как руководителя Запорожской области, очень назрел», – сказал Балицкий.
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