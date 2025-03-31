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Культура 31 марта 2025 22:36

В России появится новая премия в области литературы

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В России хотят представить новую премию в области литературы. Награде планируется присвоить имя книговеда и библиографа Николая Рубакина и вручать ее будут каждый год за развитие интеллектуального чтения в стране, пишет ТАСС.

Отмечается, что цель введения премии – популяризировать российскую нон-фикшн литературу, а также поддержать авторов, издателей и просветительские проекты, которые развивают это направление.

Планируется, что премию будут вручать лучшим авторам нон-фикшн литературы, а также лучшим малым издательствам нон-фикшн литературы. Работы, участвующие в конкурсе, должны быть изданы не раньше 2023 года. На эту награду также не смогут номинировать научные монографии, учебные пособия для школ и вузов, журналы, биографии, мемуары и переводную литературу.

Победители получат денежные призы от 100 до 400 тыс. рублей в зависимости от номинации. Членами жюри станут известные писатели, ученые, издатели и эксперты в области литературы и науки.

#премия #литература
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