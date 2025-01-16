В России появится налоговый вычет по договорам страхования жизни

В России по поручению Президента Владимира Путина будет введен налоговый вычет для физических лиц по договорам долевого страхования жизни. Разработать механизм его предоставления глава государства поручил Правительству и Центробанку, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

В тексте говорится, что вычет можно будет получить в отношении сумм, потраченных человеком на этот тип страхования и по «иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений».

Ожидается, что соответствующие изменения в законодательстве будут сформулированы и внесены в срок до 15 июля 2025 года.