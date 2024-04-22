В России появится Национальный словарный фонд

Президент Владимир Путин создал Национальный словарный фонд. Соответствующий закон, которым вносятся изменения в ФЗ «О государственном языке РФ», опубликован на портале правовой информации.

Фонд будет представлять собой единый цифровой ресурс, где будет содержаться информация из словарей русского языка.

«Национальный фонд состоит из словарных статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, содержащих сведения о развитии норм русского литературного языка», — сказано в документе.

Отмечается, что все данные будут общедоступными — граждане и ведомства смогут с помощью ресурса получить информацию о нормах современного русского языка. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.