В России появится национальный каталог вирусов

В России необходимо создать национальный каталог вирусов. Об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с Covid-19.

«Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей», – приводятся слова Премьера в телеграм-канале Кабмина.

Каталог будет представлять собой постоянно обновляющуюся базу данных всех видов и бактерий, способных вызывать заболевания у человека, животных и растений. Ученые смогут использовать коллекции в своих исследованиях, в том числе при разработке вакцин.

Создание базы предусмотрено федеральным законом «О биологической безопасности», который в конце 2020 года подписал Президент России Владимир Путин.