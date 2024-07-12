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В России появится короткий номер 124 для экстренной помощи детям и родителям
В России планируют создать короткий номер службы доверия для детей и родителей. Проработать этот вопрос поручил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается в телеграм-канале Правительства.
«Проработать вопрос создания короткого номера службы по оказанию экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям — 124», — сказал он на заседании координационного совета при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства.
Кроме того, зампред Правительства поднял вопрос о семейных многофункциональных центрах. Такие организации уже открыты в 38 регионах страны. По поручению Чернышенко работа по расширению сети будет продолжена. Этим займутся Минтруд, а также Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Сегодня мы задействуем новые инструменты, включая национальный проект „Молодежь и дети“, направленные на комплексное решение данных вопросов», — подчеркнул вице-премьер.
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