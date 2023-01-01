В России появится координационный совет цифровых технологий идентификации

В России будет создан Координационный совет совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Постановление Правительства подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет будет заниматься определением стратегических направлений развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также станет готовить предложения по их внедрению в различные сферы правоотношений.

Кроме того, новый орган должен рассматривать вопросы и разрабатывать предложения по совершенствованию биометрических технологий и по унификации требований к инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных, а также иных услуг (в том числе дистанционного).

Координационный совет будет вправе приглашать на свои заседания экспертов с правом совещательного голоса, не являющихся его членами. Речь идет о сотрудниках федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти регионов, органов местного самоуправления, а также о представителях общественных, некоммерческих и иных организаций.