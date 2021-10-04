В России появится концепция круизного туризма

До 15 ноября Кабмину России будет представлена Концепция развития круизного туризма. Данный тип туризма будет продвигаться с помощью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом было объявлено на первом совместном заседании президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ и профильной комиссии Госсовета.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что круизный туризм в России может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.

«Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 млн туристов в год, из которых всего 500 тыс. приходится на Россию», — отметил он.

По его словам, в России каждый год может быть организовано в три раза больше как морских, так и речных круизов. Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 млн пассажиров в год.

Руководитель одной из туристических компаний Аллен Гаврилов отметил, что в Татарстане ежегодно увеличивается поток туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Самары и др. При этом гости останавливаются не только в Казани, но и в Болгарах, Елабуге, Тетюшах, Чистополе.

«Казань выгодно отличается тем, что находится посередине Волги, — рассказал Гаврилов. — Люди из разных регионов приезжают в Казань, чтобы отправиться в круиз до Астрахани, Ростова-на-Дону, Перми, так как отправление из Казани значительно сокращает длительность маршрута».

Национальные проекты в России реализуются на основании «майских» указов Президента страны Владимира Путина.