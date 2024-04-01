В России появится фонд поддержки экологических инициатив. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ обеспечить создание фонда поддержки инициатив и проектов граждан, общественных организаций и объединений в области охраны окружающей среды», – сказано в документе.

С 2025 года на эти цели ежегодно будет выделяться не менее 1 млрд рублей. Срок исполнения поручения – 1 октября 2024 года, ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно.