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В России появятся еще три особые экономические зоны
Три новые особые экономические зоны появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Кроме того, будут расширены две существующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Особая экономическая зона «Эммаусс» будет открыта в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Там будут производить канатные дороги, полиэтиленовые трубы, сухое строительные смеси, бетонные конструкции для транспортной инфраструктуры, а также заниматься обработкой листового металла и выпуском кондитерских изделий.
ОЭЗ «Система» начнет работу в Саранске и Лямбирском районе Мордовии. Там будут работать не менее шести компаний-резидентов, занимающихся машиностроением, выпуском строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции.
«Ростовская» ОЭЗ появится в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые собираются реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, а также промышленного холодильного оборудования.
Кроме того, границы действующих особых экономической зон в Калужской и Липецкой областях должны быть расширены.
«Размещение в особой экономической зоне дает бизнесу ряд преимуществ: резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей», — напомнили в пресс-службе Правительства России.
В Татарстане на сегодняшний день работают две ОЭЗ, «Алабуга» и «Иннополис», а также пять территорий опережающего развития в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.
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