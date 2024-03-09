В России появятся еще три особые экономические зоны

Три новые особые экономические зоны появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Кроме того, будут расширены две существующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Особая экономическая зона «Эммаусс» будет открыта в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Там будут производить канатные дороги, полиэтиленовые трубы, сухое строительные смеси, бетонные конструкции для транспортной инфраструктуры, а также заниматься обработкой листового металла и выпуском кондитерских изделий.

ОЭЗ «Система» начнет работу в Саранске и Лямбирском районе Мордовии. Там будут работать не менее шести компаний-резидентов, занимающихся машиностроением, выпуском строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции.

«Ростовская» ОЭЗ появится в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые собираются реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, а также промышленного холодильного оборудования.

Кроме того, границы действующих особых экономической зон в Калужской и Липецкой областях должны быть расширены.

«Размещение в особой экономической зоне дает бизнесу ряд преимуществ: резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей», — напомнили в пресс-службе Правительства России.

В Татарстане на сегодняшний день работают две ОЭЗ, «Алабуга» и «Иннополис», а также пять территорий опережающего развития в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.