В России появится электронный сервис купли-продажи автомобилей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России летом собирается запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей. При совершении сделок будет использоваться электронная подпись госуслуг. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию», — сказал он на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

Квалифицированная электронная подпись госуслуг — это электронный аналог подписи, которая равнозначна подписи от руки.

Юбилейный ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Тема этого года сформулирована следующим образом: «Новый мир — новые возможности».