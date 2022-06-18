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Технологии
18 июня 2022  17:36

В России появится электронный сервис купли-продажи автомобилей

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России летом собирается запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей. При совершении сделок будет использоваться электронная подпись госуслуг. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию», — сказал он на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

Квалифицированная электронная подпись госуслуг — это электронный аналог подписи, которая равнозначна подписи от руки. 

Юбилейный ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Тема этого года сформулирована следующим образом: «Новый мир — новые возможности».

#технологии #госуслуги
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