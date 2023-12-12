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В России появится единый регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами
В России создадут единый регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами. Работа проводится в рамках развития системы оказания медицинской помощи пациентам с такими заболеваниями и совершенствования механизмов оплаты их лечения по ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
«<...> единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», – говорится в телеграм-канале Кабмина.
Каталог будет создан в 2024 году и станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, оператором которой является Минздрав России.
Регистр будет содержать такие сведения, как информация о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Благодаря этому медики смогут сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации пациентов.
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