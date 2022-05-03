В России появится единый реестр экскурсоводов и гидов

В России будет введен единый реестр экскурсоводов и гидов. Документ, подписанный Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в ближайшее время появится на сайте Ростуризма.

«Решение позволит повысить качество предлагаемых туристических услуг и обезопасить граждан от мошенников, а также создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг», — говорится в сообщении Кабмина.

Реестр позволит проверять информацию об экскурсоводах, которые работают на территории России. Также в нем будут содержаться сведения о субъектах, в которых могут работать эти гиды.

Чтобы попасть в реестр, претенденты должны пройти аттестацию в специальных комиссиях.