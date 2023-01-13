В России появится единый механизм компенсаций пострадавшим от действий мошенников

ЦБ и Правительство изучат вопрос о создании единого механизма, который займется выплатой компенсаций пострадавшим от действий мошенников. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в перечне, опубликованном пресс-службой Кремля.

Доклад об итогах работы до 1 июля должны предоставить Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.