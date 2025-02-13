В России появится бесплатная платформа подтверждения знаний разработчиков ПО

Российские разработчики программного обеспечения смогут бесплатно проверить свои навыки и получить официальный сертификат, подтверждающий их квалификацию. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию такой системы.

«Речь идет о цифровой платформе, воспользовавшись которой программисты смогут пройти тесты и выполнить практические задания. В случае успешного прохождения испытаний они получат сертификат, подтверждающий их знания и навыки работы. Этот документ будет отправляться в личный кабинет на портале госуслуг. Срок его действия составит один год», – уточняется в сообщении на сайте правительства.

Практическая часть эксперимента стартует 31 мая этого года и продлится до 31 декабря 2026 года. Проверить свои навыки смогут программисты с любым образованием. Система также поможет работодателям и учебным заведениям находить подходящих специалистов и оценивать уровень своих сотрудников.

Работа над экспериментом ведется в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.