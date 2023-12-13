В России появится аналог Telegram. «РОСА Мессенджер» будет защищен шифрованием и программой идентификации. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали в компании-производителе, продукт встроят в операционную систему «отечественного iPhone» — Р-ФОН, ориентированного на госслужащих и бизнес. Гаджет планируют презентовать 18 декабря с участием представителей Минпромторга и Минцифры.

При этом в перспективе граждане смогут использовать мессенджер и на других телефонах и компьютерах.

«„РОСА Мессенджер“ подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт», — рассказали в компании.

По словам разработчиков, новый мессенджер и сам смартфон являются более защищенными по сравнению с импортными аналогами, поскольку все драйверы были написаны российскими инженерами.