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В России появится аналог Telegram — «РОСА Мессенджер»
В России появится аналог Telegram. «РОСА Мессенджер» будет защищен шифрованием и программой идентификации. Об этом пишут «Известия».
Как рассказали в компании-производителе, продукт встроят в операционную систему «отечественного iPhone» — Р-ФОН, ориентированного на госслужащих и бизнес. Гаджет планируют презентовать 18 декабря с участием представителей Минпромторга и Минцифры.
При этом в перспективе граждане смогут использовать мессенджер и на других телефонах и компьютерах.
«„РОСА Мессенджер“ подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт», — рассказали в компании.
По словам разработчиков, новый мессенджер и сам смартфон являются более защищенными по сравнению с импортными аналогами, поскольку все драйверы были написаны российскими инженерами.
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