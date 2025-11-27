news_header_top
Общество 27 ноября 2025 11:15

В России появился сервис проверки номеров телефонов риелторов

Российская гильдия риелторов (РГР) запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить номер телефона аттестованного риелтора. Цель нововведения – защитить покупателей и арендаторов недвижимости от телефонных мошенников, сообщили ТАСС в гильдии.

«Раньше человек чувствовал себя беззащитным. Звонят с незнакомого номера, представляются агентом такой-то компании, а проверить это нереально. <...> Теперь можно зайти на сайт единого реестра риелторов и понять, что это профессионал, с которым можно иметь дело, или же нет», – рассказала исполнительный вице-президент РГР Наталья Михайлюкова.

Чтобы проверить риелтора, достаточно в поисковой строке сервиса «Проверь, кто звонил» указать номер телефона. Если специалист зарегистрирован в реестре, сервис подтверждает его легитимность. В случае отсутствия номера сервис сообщает, что РГР не может подтвердить данные о таком риелторе.

По словам Михайлюковой, возможность проверки переводит взаимоотношения «клиент-агент» в сферу прозрачной легитимности, что должно снизить количество мошеннических схем при аренде и покупке жилья.

Единый реестр содержит информацию об агентствах недвижимости, являющихся членами гильдии и прошедших сертификацию соответствия стандарту «Риелторская деятельность».

