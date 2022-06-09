В России появился сервис для получения свидетельства о рождении ребенка онлайн

В России запущен новый суперсервис «Рождение ребенка», который позволит получить свидетельство о рождении нового члена семьи автоматически без очного посещения ЗАГСа. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

«Мы совместно с Минздравом реализовали проект, в котором теперь мама, которая родила ребенка, может не тратить время на то, чтобы ходить в ЗАГС, а в своем личном кабинете заполнить заявление и автоматически получить свидетельство о рождении ребенка», — рассказал глава ведомства.

Егоров также отметил, что сервис также предоставляет и возможность онлайн-регистрации в Пенсионном фонде, автоматического оформления СНИЛС и ИНН.

«То есть сразу открывается линейка возможностей, при этом не требующая затрат времени и нервов от родителей ребёнка», — подчеркнул руководитель ФНС.