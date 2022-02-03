В России появится сервис для экстренной госпитализации пациентов с болезнями сердца

В России создан сервис, который поможет бригадам скорой помощи как можно быстрее доставить пациентов при срочной госпитализации с сердечными заболеваниями. В нем будут содержаться подсказки самых коротких маршрутов до медучреждений. Об этом со ссылкой на платформу технологической инициативы сообщает ТАСС.

«Программа анализирует схемы маршрутизации пациентов с экстренными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и предлагает медикам оптимальные с точки зрения реальной дорожной ситуации маршруты эвакуации пациентов, в том числе в стационары соседних областей в рамках межрегионального взаимодействия», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Разработка проходила испытания в Курской области. Так, доставка пациентов с инфарктом миокарда сократилась больше чем на 10 минут, а в некоторых районах области достигала от 41 до 95 минут.

Сервис был создан специалистами из Уфы. Их программа, помимо функций навигатора, способна поддерживать связь бригады скорой и сосудистого центра, чтобы медики заранее подготовились к экстренному пациенту. Сейчас итоги испытаний разработки изучаются в Минздраве, рассматривается возможность пилотных испытаний в регионах.

Эксперты полагают, что по России нововведение поможет сохранить жизни не менее 1350 пациентам с инфарктом.